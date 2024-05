Weißenfels/MZ - Wegen der erwarteten starken Regenfälle am Wochenende hat die Weißenfelser Stadtverwaltung Saaleanlieger aufgefordert, Vorkehrungen für einen steigenden Flusspegel zu treffen. Im Rathaus rechnet man laut Mitteilung damit, dass an der Saale die sogenannte Hochwassermeldegrenze überschritten werden könnte. Ein richtiges Hochwasser erwarte man hingegen nicht, weil in den flussaufwärts gelegenen Talsperren in Thüringen ein „erhöhter Rückhalteraum zur Verfügung“ stehe. Unterdessen hat die Stadtverwaltung Naumburg auf die Warnungen des Wetterdienstes vor Dauerregen und Unwetter reagiert und Teile des Brunnenfestes in Bad Kösen abgesagt: Dazu gehören der historische Festumzug am Sonntag, die Märkte an beiden Tagen sowie die Stadtführung „Historische Salinetechnik“, der Kinderflohmarkt und das Kinderfest am Samstag. Die Autobahnpolizei Weißenfels hat zudem vor Aquaplaning auf den Straßen gewarnt und geraten, bei Starkregen langsamer zu fahren.