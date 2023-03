Die Freiluftsaison steht vor der Tür. Das Brutzeln ist in Weißenfels auf öffentlichen Flächen verboten. Doch der Stadtrat hat zwei Ausnahmen beschlossen.

Auch in Weißenfels beginnt bald die Grillsaison.

Weißenfels/MZ - Wenn die Sonne nun wieder höher steigt, dann kann es so mancher kaum erwarten: Die Grillsaison steht vor der Tür. Was auf privatem Grund und Boden kein Problem ist, ist auf Straßen und öffentlichen Anlagen allerdings nicht ganz so einfach. Erst im November vergangenen Jahres hatte der Weißenfelser Stadtrat bei nur zwei Stimmenthaltungen eine neue Gefahrenabwehrverordnung beschlossen. Darin wird das Grillen auf eben diesem öffentlichen Gelände grundsätzlich verboten. Ausgenommen sind ausdrücklich ausgewiesene Grillplätze und öffentliche Veranstaltungen.