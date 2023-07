Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Näher ran an den Fluss. Das ist das Motto des traditionellen Stadtfestes, das in diesem Jahr vom 24. bis 27. August in Weißenfels stattfindet. „Wir werden zum ersten Mal das Stadtfest mit dem Saalefest am Stadtbalkon verbinden“, sagte Christian Endt, Leiter des städtischen Veranstaltungsmanagements, am Dienstag bei der Vorstellung des Festprogramms.