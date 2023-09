Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - „Das passt schon“, meint Hedwig Würschinger im schönsten fränkischen Dialekt. Eine kurze Antwort auf die Frage, wie es denn ihr und ihrem Mann in Weißenfels gefällt. Seit zwei Jahren leben Hedwig und Erich Würschinger, 92 und 93 Jahre alt, in der Saalestadt. Am Dienstag haben sie hier ihren 70. Hochzeitstag gefeiert.