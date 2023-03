Ein Eröffnungstermin für die Sportstätte in Weißenfels West steht in den Sternen. Nun schaltet sich sogar die Kommunalaufsicht des Landkreises in den Fall ein.

Weißenfels - Die vielleicht wichtigste Information fehlt auf dem Baustellenschild vor der Schwimmhalle in Weißenfels-West. Der Zeitpunkt für die geplante Fertigstellung der Sanierungsarbeiten ist dort nämlich mit einem weißen Aufkleber überklebt worden. Es wirkt fast so, als sei die Erinnerung an die ursprünglichen Ziele unangenehm. Im Oktober 2020 hatten die Arbeiten an der Sportstätte begonnen. Ende 2021 sollte alles fertig sein. Nachdem die Fertigstellung aber mehrfach verschoben worden ist, gibt es Anfang 2023 nun gar keine offizielle Zielsetzung mehr für eine mögliche Wiedereröffnung. Die Schwimmhalle bleibt das Sorgenkind der Stunde. Während die Bauarbeiten seit Monaten ruhen, scheint sich hinter den Kulissen einiges zu bewegen. Die MZ versucht, Antworten auf drängende Fragen zu geben.