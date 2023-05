Klassenweise kümmern sich die Schüler in der Beuditzschule in Weißenfels um die von ihnen ausgestalteten Beete.

Weißenfels/MZ - Das aktuelle Schuljahr nähert sich dem Ende und damit auch die erste Startphase eines neuen Projektes des Bildungsministeriums von Sachsen-Anhalt: Es heißt „4 plus 1“ und die Beuditzschule in Weißenfels ist die einzige Einrichtung im Burgenlandkreis gewesen, die sich zum Schulbeginn 2022 daran gewagt hatte. Bei „ 4 plus 1“ lernen die Schüler an vier Tagen in der Schule und an einem Tag wird ihnen ein praktisches Angebot unterbreitet.