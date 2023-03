Weißenfels - Im Mai könnten die Zehntklässler Tino, Kaya und Elias sowie Neuntklässler Philipp und Sechstklässler Piet von der Weißenfelser Beuditzschule in Kassel etwas Großes erreichen. In der Großstadt in Nordhessen sollen dann an vier Tagen die besten Schachspieler im Bereich der Sekundarschulen ermittelt werden. Die fünf Jungen aus Weißenfels und seinen Ortsteilen sind als Landesmeister Sachsen-Anhalts für das Turnier qualifiziert. Noch haben sie aber nicht entschieden, ob sie den weiten Weg auf sich nehmen werden. Denn der ist mit Kosten und Stress verbunden. Denn der Termin liegt zwischen den schriftlichen und den mündlichen Abschlussprüfungen der drei Zehntklässler.

