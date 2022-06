Weißenfelser Ruderer waren im „Gewimmel“ von Venedig

Wie es Freizeitsportler aus der Region in die italienische Lagunenstadt verschlagen hat und was sie dort erlebt haben.

Die Ruderinnen Kornelia Schmidt, Ines Albrecht, Sandra Lange und Sylvia Kaim (von vorne nach hinten) und Steuerfrau Katja Züger (nicht auf dem Foto zu sehen) mussten in dem Gewimmel der Kanäle Venedigs Obacht auf die anderen Bootsfahrer geben.

Weissenfels/Venedig/MZ - „Ein mächtiges Gewimmel“ herrschte am Pfingstsonntag in Venedig, sagt Ines Albrecht und zeigt zum Beweis einige Handyfotos mit „verstopften“ Kanälen. Denn nicht nur sie und 18 weitere Mitglieder des Weißenfelser Rudervereins 1884 waren dort von Donnerstag bis Montag mitsamt vier Booten zu Besuch. Insgesamt hätten rund 7.000 Menschen mit 1.800 Booten an der 46. Auflage des „Vogalonga“ (italienisch für „Langrudern“) teilgenommen.