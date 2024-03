Weißenfels/MZ. - Es dauert nicht lange, dann ist der Kescher von Leonie Meyer voll. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist sie an diesem Samstagvormittag mit dem Boot unterwegs und sammelt reichlich Unrat am Saaleufer ein. „Unklar, was die Leute so alles gedankenlos in die Landschaft werfen“, sagt sie während unterhalb der großen Saalebrücke gerade eine alte Rapsölflasche in ihrem Kescher landet.

So wie die Mitglieder der Wasserwacht sind an diesem Tag viele Helfer unterwegs, um ihre Heimatstadt ein wenig sauberer und damit lebenswerter zu machen. Mehr als 160 Teilnehmer hatten sich vorab bei der Stadt zum Frühjahrsputz im öffentlichen Gelände gemeldet. Die Stadt hat den Gruppen Müllsäcke und Arbeitsgeräte bereitgestellt. Wie viele genau unterwegs sind, lässt sich schwer sagen. Gruppen haben sich auch spontan in den sozialen Medien verabredet. Manche waren schon am Freitag im Einsatz. So wie Mitglieder des Literaturkreises Novalis am Grab des Dichters im Stadtpark. Oder die Weißenfelser Stadt.Raum-Initiative, die der Stadtwirtschaft 250 Hornveilchen übergeben hat und damit dazu beitragen will, dass die Stadt etwas bunter wird.

Unterwegs an den Badanlagen

Ein Schwerpunkt des Einsatzes sind am Samstag die Badanlagen. Auf dem beliebten Spielplatz unweit des Saaleufers sorgt die Jugendgruppe der DRK-Wasserwacht für Ordnung. „Wir sind zum ersten Mal beim Frühjahrsputz dabei“, erzählt Maja Maasch-Höer, Fachdienstleiterin Naturschutz bei der Wasserwacht. Ganz in der Nähe des Spielplatzes schwärmt zur gleichen Zeit eine große Gruppe Geocacher aus. In ihrer Freizeit gehen sie gern auf virtuelle Schatzsuche. „Die Badanlagen sind unser Revier“, sagt Michael Kraft, in seiner Freizeit leidenschaftlicher Geocacher. Beim Frühjahrsputz sind sie mal nicht versteckten Schätzen, sondern Unrat und Müll auf der Spur.

Eine Stadt putzt sich heraus. Das spürt auch, wer am Samstag durch die Neustadt fährt. Gleich an mehreren Stellen stehen und knien die freiwilligen Helfer, ausgestattet mit Warnwesten, an den Grünanlagen. Sie sammeln Müll ein, schwingen den Besen und lockern Beete auf.

Voller Einsatz am Klemmberg

Aus dem Winterschlaf erweckt ist auch das Gelände rund um den Bismarckturm. Rund zwanzig Mitglieder des Bismarckturmvereins und weitere Helfer sind zum Wahrzeichen am Klemmberg gekommen. Sie sammeln Müll auf und streichen die Hütten auf dem Gelände. „Im Inneren des Turms haben wir noch den Schmutz vom letzten Glühweinfest beseitigt. Damals war es ziemlich matschig“, erzählt Vereinsmitglied Heike Gauk, ehe sie weiter den Pinsel schwingt. Mit ihrem Einsatz denken die rührigen Vereinsmitglieder an die bevorstehende Saison. Ab April wird der Turm wieder an jedem zweiten und letzten Sonntag im Monat, jeweils von 14 bis 17 Uhr, geöffnet sein. Davor erwarten sie schon am Ostersonntag viele Gäste. „Wir laden zum Spaziergang zum Turm ein und vielleicht treffen die Besucher ja auch den Osterhasen“, macht Vereinsmitglied Carolin Hillner schon mal neugierig.