Die Sanierung des Gefallenen-Denkmals in Reichardtswerben wäre ohne den engagierten Einsatz mehrerer Bürger nicht möglich gewesen.

Gefallenen-Denkmal in Reichardtswerben

Reichardtswerben - Eine Anekdote erzählt der Reichardtswerbener Ortsbürgermeister Karsten Uhle besonders gerne. Als mehrere Bürger aus dem Weißenfelser Ortsteil für die Sanierung des Gefallenendenkmals im vergangenen Jahr von Haustür zu Haustür gezogen sind, um Anwohner um Spenden zu bitten, da hätte an einer Haustür im Dorf auch ein junges Mädchen seine Spardose geholt, um das Projekt mit etwas Kleingeld zu unterstützen. Bei so viel Verbundenheit mit dem eigenen Ort schon in jungen Jahren, da geht dem Ortsbürgermeister das Herz auf. „Wenn schon Kinder etwas dazugeben, dann unterstreicht das doch unser Motto, dass unser Dorf Zukunft hat“, sagt ein zufriedener Karsten Uhle.