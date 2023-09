Ornithologe Norbert Gläser aus Weißenfels beschäftigt sich von Kindheit an mit der Vogelwelt. Was ihm besonders am Herzen liegt.

Weißenfels - Welcher Vogel ist der größte?“ „Was fressen sie?“ Und: „Kriegen Spechte beim Hämmern eigentlich Kopfschmerzen?“ Fragen, die Norbert Gläßer den Kindern der Kita „Mischka“ in Langendorf gern beantwortete. Dort hielt der Ornithologe aus Weißenfels jüngst vor 50 Kitakindern und zwei Grundschulklassen gleich mehrere Vorträge. Sein Anliegen: „Bei den Kindern die Neugier und das Interesse an der Natur zu wecken und über die Zusammenhänge in der Tier- und Pflanzenwelt aufzuklären“, so Gläßer, der sich seit Jahrzehnten als Naturschutzbeauftragter für den Verband Nabu engagiert.