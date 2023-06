Weil am Märchenbrunnen in der Neustadt zu viel Müll angefallen sein soll, streicht die Stadt dort Sitzmöglichkeiten. Steckt dahinter ein Strategiewechsel?

Weißenfels - In den sozialen Netzwerken haben sich zwei verschwundene Bänke zum Gesprächsthema Nummer eins gemausert. Seit die Sitzgelegenheiten nicht mehr am Märchenbrunnen in der Weißenfelser Neustadt stehen, wird im Internet leidenschaftlich darüber spekuliert, was der Grund für ihr Verschwinden sein könnte. Einzelne Nutzer äußern den Verdacht, die Bänke könnten gestohlen worden sein und nun „in irgendeinem Hinterhof“ stehen. Eine Mehrzahl der Kommentatoren aber scheint ganz froh, dass die Bänke verschwunden sind. Sie hoffen, dass es so künftig ruhiger rund um den Märchenbrunnen wird. Viel wird geschimpft über laute „neue Mitbürger“.