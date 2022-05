Weißenfelser Museum widmet DDR-Kultschuhen von Zeha eine Ausstellung

Was im Westen Adidas ist, das war Zeha in der DDR: An den Thüringer Sportschuhhersteller erinnert das Museum Weißenfels mit einer Ausstellung.

Weißenfels/MZ - Hohenleuben war das Herzogenaurach der DDR. In Hohenleuben (Landkreis Greiz), einem kleinen Ort im thüringischen Vogtland, wurden über Jahrzehnte Sportschuhe hergestellt, so wie im fränkischen Herzogenaurach auch. Zeha hieß das 1992 abgewickelte Unternehmen Ost, Adidas heißt das bis heute florierende Unternehmen West. Beide verdanken ihren Namen ihren Gründern: Zeha stand als Kürzel für Carl Häßner („C“ übersetzt in „Ze“ und „H“ in „Ha“), Adidas für Adolf „Adi“ Dassler.