An einer neuen Medienstation können Besucher in die Zeit des Barock eintauchen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Der israelische Schuhdesigner Kobi Levi wird in diesem Jahr das Weißenfelser Museum besuchen. Darüber hat Leiterin Bianca Bernstein beim jüngsten Jahresauftakt im Museum informiert. Levi soll demnach im September im Rahmen des Tages des offenen Denkmals einen Workshop im ehemaligen Intex-Gebäude hinter dem Bahnhof leiten. Der Förderverein und das Weißenfelser Museum haben in den vergangenen Jahren einen engen Kontakt zu Kobi Levi aufgebaut. Mehrere Paar Schuhe des Designers sind in der neu gestalteten Schuhausstellung des Museums zu sehen.