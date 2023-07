Weißenfelser Museum erinnert an Volksaufstand in der DDR

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Noch bis zum 6. August ist im Weißenfelser Museum auf dem Schloss eine Präsentation zum Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 zu sehen. Auf vier großen Tafeln können in der zweiten Etage des Museums anhand von Zeitungsausschnitten und historischen Dokumenten die Ereignisse jener Tage vor 70 Jahren in Weißenfels nachvollzogen werden.