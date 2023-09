Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - 20 Jahre im Dienst der Kunst – dieses Jubiläum feiert der Weißenfelser Verein „Brandsanierung“ in der Novalisstraße 13 in diesem Jahr. Ihm wird dafür eine besondere Veranstaltung gewidmet. Was genau geplant ist und was Kunstfans erwartet, lesen Sie hier.