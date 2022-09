Weißenfelser Kunsthaus präsentiert neue Ausstellung

Weißenfels/MZ - Wenn an diesem Freitagabend um 20 Uhr im Weißenfelser Kunsthaus Brand-Sanierung eine neue Ausstellung eröffnet wird, dann werden die Gäste an der Wand vor ihnen auf ein kleines Meer aus Blüten blicken - eine Installation aus Papier, erschaffen von Hannelore Weitbrecht. Die freischaffende Künstlerin aus Kirchheim (Baden-Württemberg) ist eine von sechs Ausstellerinnen und Ausstellern, die bis zum 6. November ihre Arbeiten in der Galerie in der Neustadt präsentieren.

