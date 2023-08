Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Das Umfeld des Weißenfelser Klosters Sankt Claren soll in den kommenden Jahren mithilfe von Strukturfördermitteln zu einem Bildungscampus umgewandelt werden (siehe Infokasten). Doch nicht erst jetzt spielt Bildung an dem Ort eine wichtige Rolle wie unter anderem archäologische Funde belegen. So sei etwa „ein Schreibgriffel aus Schiefer ein Hinweis auf Bildung“, wie Professor Matthias Becker vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) sagt. Er ist Projektleiter der archäologischen Grabungen am Kloster Sankt Claren, die im Juni vergangenen Jahres begonnen hatten.