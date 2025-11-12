Vogelgrippegefahr im Burgenlandkreis Weißenfelser Heimatnaturgarten wappnet sich: Wie viele Tiere dort im Ernstfall getötet werden müssten
Die Geflügelpest grassiert weiter in Deutschland. Welche Sicherheitsmaßnahmen dagegen im Weißenfelser Tierpark getroffen wurden.
12.11.2025, 14:00
Weissenfels/MZ. - Während die Vogelgrippefälle, auch Geflügelpest genannt, in Deutschland weiter zunehmen, warte man in der Kreisverwaltung des Burgenlandkreises weiterhin sehnsüchtig auf ein Testergebnis, ob der am 29. Oktober in der Gemeinde Kaiserpfalz tot aufgefundene Kranich an der Tierseuche verendet ist.