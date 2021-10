Weissenfels/MZ/kem - Dienstage sind eigentlich gute Tage für Schreibwarenhändlerin Ramona Bröckert in der Jüdenstraße. Denn an dem Markttag herrscht mehr Betrieb in der Weißenfelser Innenstadt. In dieser Woche aber hat der Dienstag der Unternehmerin kein Glück beschert.

Weißenfelser Händlerin wurde Kasse gestohlen

Denn mit Entsetzen musste sie feststellen, dass sie am Nachmittag gegen 15 Uhr ausgeraubt worden ist. Während sie nach eigener Darstellung ein Mann mit ausländischem Akzent vor dem Geschäft ablenkte, muss eine zweite Person ihr die Einnahmen aus ihrer Kasse geklaut haben - vermutet sie.

Bei der Polizei hat Ramona Bröckert bereits eine Anzeige aufgegeben. Über den ihr entstandenen finanziellen Schaden möchte sie lieber schweigen. Sagt aber: „Das ist für mich eine Katastrophe.“ Denn es gelte in der Vorweihnachtszeit ja auch viele Rechnungen zu bezahlen. Da sei jeder Pfennig wichtig. Frohen Mutes, dass der Fall aufgeklärt werden könnte, sei sie nicht wirklich. Laut einer Polizeisprecherin gab es am Dienstag keine weiteren vergleichbaren Vorfälle dieser Art in der Weißenfelser Einkaufsstraße.