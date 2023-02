Der Tag der offenen Tür am Weißenfelser Goethegymnasium zieht mehr als 200 Besucher an. Was Schüler und Lehrer ihnen geboten haben.

Weissenfels/MZ - Neugierig schaute sich Jeremias Okon aus Gerstewitz um. Er war mit seinen Eltern Ronny und Sabine Okon zum Goethegymnasium nach Weißenfels gekommen. Der größere Bruder des Viertklässlers besucht diese Schule bereits und für Jeremias steht in einem halben Jahr die Entscheidung an, in welche weiterführende Bildungseinrichtung er dann wechseln wird. Es soll das Goethegymnasium sein. „Wir haben nur gutes über die Schule gehört und wollen sie uns jetzt ansehen“, sagte der Vater des Jungen. Die Familie gehörte damit zu den etwas mehr als 200 Besuchern, die am Donnerstagnachmittag zum Tag der offenen Tür der Einrichtung gekommen waren, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und um sich über die Lernangebote zu informieren.