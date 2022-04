Weißenfelser Großvermieter plant neues Wohngebiet in der Stadt

Wie es in den nächsten Jahren am Kornwestheimer Ring weitergehen soll.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH (WVW) plant auf einer freien Fläche an der Ecke Leipziger Straße/Lassalleweg eine Siedlung für elf bis 15 Einfamilienhäuser. „Die Seumesiedlung war für uns ein Erfolgsmodell. Daran wollen wir mit dem neuen Wohngebiet anknüpfen“, sagt WVW-Geschäftsführerin Kathleen Schechowiak. Die städtische Wohnungsgesellschaft hatte die Siedlung am Kugelberg als Eigentümerin der Fläche seit 2010 auf den Weg gebracht und dort mehr als 20 erschlossene Grundstücke an Bauwillige verkauft. Mittlerweile ist das kleine Wohngebiet am Friedhof weitgehend fertig.