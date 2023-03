Weißenfels/MZ - Barockgeflüster bekamen die Besucher des Teucherner Vereinshauses „Grüner Baum“ am Donnerstagabend auf die Ohren. Immerhin hat der in Teuchern geborene Komponist Reinhard Keiser (1674-1739) ziemlich genau in jener Zeit gelebt, in der auf dem Weißenfelser Schloss Neu-Augustusburg die Herzöge residierten. Welche Etikette zu Keisers Zeiten da so zu beachten waren, darüber erzählten in einem spielerischen Vortrag Anett Schiller als Herzogin Friederike und Ute Koch als Page Heinrich vom Weißenfelser Gästeführerverein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.