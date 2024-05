Weißenfels/MZ. - Es ist angerichtet am Kastanienweg. An diesem Donnerstag, 30. Mai, beginnt im Weißenfelser Freibad die Saison. „Wir sind startklar“, sagt Schwimmmeister Christian Buschhardt. Obwohl das Wetter in den nächsten Tagen eher bescheiden sein soll, werden die ersten Badefreudigen erwartet. „Der Schwimmverein hat sich schon für Donnerstag angemeldet“, erzählt Buschhardt.

Auf den ersten großen Besucheransturm hoffen die Mitarbeiter des Bades und Unternehmer Heiko Frischleder am Sonnabend, 1. Juni. Dann steigt im Freibad das Kinderfest zum Saisonauftakt. „Alle bis zum vollendeten 18. Lebenjahr haben freien Eintritt“, sagt Frischleder, der schon im vergangenen Jahr mit seiner Firma cabore das Catering im Freibad übernommen hatte. Hüpfburg, Riesenlabyrinth, Karussell und ein Clown - das sind einige Zutaten für das bunte Treiben am Samstag. Der Syntainics MBC kommt mit einem mobilen Basketballkorb und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit einem Schlauchboot.

In den vergangenen Tagen haben sie alles getan für einen gelungenen Saisonstart. Am neuen EisBeach, wie Frischleder das Areal nennt, sind knapp zehn Tonnen Sand verteilt worden - für das richtige Strandgefühl. Am Samstag gibt es dort die ersten Cocktails. Wenn der Sommer dann so richtig loslegt, soll das Angebot noch umfangreicher werden.

Das Gesundheitsamt hat dem Wasser im Bad, immerhin rund fünf Millionen Liter, eine einwandfreie Badequalität bescheinigt. Mit einer Temperatur von etwa zwölf Grad ist das Wasser aus dem eigenen Brunnen gekommen. Mittlerweile hat es sich schon gut erwärmt. Am Dienstagmorgen waren es 20,3 Grad - zwei Grad mehr als die Lufttemperatur.