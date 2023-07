Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Als Mitarbeiter der Hauser Benchmark Factory GmbH & Co. KG jüngst an einem Freitagabend in Weißenfels in eigener Sache unterwegs waren, da waren sie in illustrer Gesellschaft. Bei der „Biz-Nacht“ des Berufsinformationszentrums der Arbeitsagentur hatten zahlreiche Unternehmen der Region um Nachwuchs geworben – bekannte und weniger bekannte Firmen. Hauser Benchmark dürfte zweifellos zu Letzteren gehören. Ein Prospekt verortet die hiesige Firma lieber gleich im weit bekannteren Leipzig.