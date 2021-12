Weißenfelser erfindet wasserfeste Bücher zum Schmökern in der Badewanne

Wenn eine Geschichte mit „am Pool in der Toskana“ beginnt, dann kann es keine allzu schlechte Geschichte sein. Das gilt auch, wenn es um die Geschichte eines Unternehmens geht. Denn genau so, erzählt Jens Korch, habe das mit seinen Wannenbüchern begonnen. Unter der Sonne Italiens entstand vor etwas mehr als zehn Jahre die Idee zu eben jener Lektüre, die man problemlos im Schaumbad schmökern kann - denn Nässe perlt an ihr ab. „Ich war damals mit Freunden im Urlaub und es waren auch Kinder dabei“, erinnert sich der gebürtige Weißenfelser (Burgenlandkreis). Am Pool spielten die Kleinen mit Kinderbücher aus Kunststoff. „Irgendwann fragte dann jemand aus der Runde: Warum gibt es sowas eigentlich nicht auch für Erwachsene?“

Probleme bei der Herstellung der Wannenbücher

In dieser Frage steckte Potenzial - das erkannte Jens Korch, der damals noch als festangestellter Journalist bei einer Tageszeitung arbeitete. Und so machte sich der heute 45-Jährige - zusammen mit einer Freundin - auf die Suche nach den wasserfesten Büchern für Erwachsene. „Wir fanden aber nichts“, erinnert sich Korch. Und darin steckte gleichzeitig eine Chance. Wenn es schon kein anderer machte, dann wollte zumindest er die durchweich-sicheren Schmöker auf den Markt bringen. Und so gründete Korch den Verlag Edition Wannenbuch.

Der Start allerdings gestaltete sich schwierig. „Wir mussten uns in die Buchwelt erst einmal reinfinden und vor allem eine Druckerei auftreiben, die uns solche Bücher herstellt.“ Korch habe damals an viele Türen geklopft und immer wieder das Gleiche gehört: „Zu aufwendig, machen wir nicht.“ Er nahm dann Kontakt zu den Verlagen auf, die die Exemplare für Kinder herstellen. Dort verwies man ihn nach Asien. „Und da fanden wir dann endlich eine Druckerei, die uns die Bücher herstellt.“

Die ersten beiden Titel waren ein Krimi und ein Liebesroman. Es sind Kurzgeschichten, da die Bücher nicht viele Seiten haben. In 15 Minuten ist jede Ausgabe ausgelesen. „Vor unserer Tür standen dann 6.000 Wannenbücher in Kisten, die wir erst einmal in den Handel bringen mussten.“ Erneut begann das Klinkenputzen. Sie stellten ihre Leseinnovation in Buchläden vor und bekamen nach einiger Zeit einen Fuß in den Großhandel. Heute wächst das Geschäft mit den sechs Euro teuren Büchern stetig, für die Aida werden sogar Sonderausgaben gedruckt, die es nur auf den Kreuzfahrten gibt. „Aber man muss trotzdem ziemlich kämpfen und immer wieder an sich erinnern, um in den tausenden Neuerscheinungen pro Jahr nicht unterzugehen.“

Originelle Ideen mit viel Potenial

Um die Erinnerungen an die Wannenbücher im Handel wach zu halten, erweitert Jens Korch, der seine Festanstellung aufgegeben hat und den Verlag allein führt, sein Portfolio immer wieder mit originellen Ideen: Yoga für die Wanne, ein Doppel-Buch für Paare oder die preisgekrönte Meditationslektüre: „Buddhas baden besser“. 35 Titel sind bereits zusammengekommen, geschrieben von Autoren aus ganz Deutschland. Und neue Wannenbücher werden folgen. „Ich würde gerne etwas mit Fantasy oder Science Fiction machen“, sagt Korch. „Die Ideen gehen mir noch lange nicht aus.“

