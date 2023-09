Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Am nächsten Wochenende könnten Marlene Dathe und ihre Eltern ein wenig Terminstress haben. Denn die Neunjährige hat sich am vergangenen Sonnabend beim Vorlesewettbewerb der Viertklässler in der Weißenfelser Stadtbibliothek als Siegerin für den Ausscheid auf Ebene des Burgenlandkreises qualifiziert. Doch Lesen ist eben nicht das einzige Hobby des vielseitig interessierten Mädchens. Ebenfalls am nächsten Wochenende will sie mit ihrem Partner Johannes Loth bei den Landesmeisterschaften in den Standardtänzen in Weißenfels dabei sein. Da wird also in den nächsten Tagen noch einiges zu klären sein.