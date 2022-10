Weißenfels streitet über Lärmschutzwand in der Neustadt

Für eine Verkehrssimulation wurden im Röntgenweg Poller aufgestellt, die eine Zufahrt in die Brückenstraße verhindern.

Weißenfels/MZ - Eine geplante Lärmschutzwand in der Weißenfelser Neustadt wird immer mehr zum Streitfall. Ursprünglich wollte die Stadt in diesem Jahr an der Ecke Röntgenweg/Brückenstraße eine solche Wand errichten, um für die Anwohner vor allem die Lärmbelastung durch den nahen Schlachthof zu verringern.