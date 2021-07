Weißenfels plant ein Festival für Street Art

Ziert irgendwann Street Art diese Wand am Bahndamm in der Bahnhofstraße?

Weissenfels/MZ/ari - Innerhalb der nächsten drei Jahre soll in Weißenfels ein Street-Art-Festival stattfinden. Das hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. 23 Räte stimmten dafür, fünf waren dagegen. Mit dem Beschluss ist der Stadtrat einem Antrag der Fraktion Die Linke/Die Partei gefolgt. Nach Ansicht der Fraktion kann öffentliche Kunst die Stadt Weißenfels attraktiver machen. Gerade an bisher eher unattraktiven Orten könne sich dauerhaft eine Kunstszene etablieren, die Touristen in die Saalestadt lockt.

Als potenzielle Standorte für Street Art sieht die Fraktion unter anderem die eingearbeiteten Vierecke am Bahndamm entlang der vor der Sanierung stehenden Bahnhofstraße. Weitere Standorte wie etwa große Häuserwände sollten bei der Planung einbezogen werden. Mit Hilfe internationaler Ausschreibungen sollen Künstler in die Stadt geholt werden. Denkbar sei zudem die Ausrichtung eines internationalen Wettbewerbs im Rahmen des Festivals.

Das städtische Kulturamt soll nun zwei Varianten für die Durchführung des Street Art Festivals erarbeiten und dem Stadtrat in einem Jahr zur Abstimmung vorstellen.