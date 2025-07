Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Moped ist am Freitag in Weißenfels der Mopedfahrer verletzt worden. Wo genau und wie es zu der Kollision gekommen ist.

Die Polizei ist am Freitag in Weißenfels im Burgenlandkreis alarmiert worden, nachdem ein Pkw mit einem Moped kollidiert war (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der Selauer Straße in Weißenfels sind am Freitagvormittag ein Pkw und ein Moped zusammengestoßen. Der 39-jährige Mopedfahrer stürzte dadurch und wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Er sei vor Ort ambulant behandelt worden. Wie es hieß, war die 75-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Wagen von einem Parkplatz auf die Seelauer Straße aufgefahren und dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Moped kollidiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen, so die Beamten weiter.