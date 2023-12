Wenn Forschung auf Praxis trifft: Junge Leute sollen den Wandel in der Saalestadt begleiten. Welche Rolle dabei sogenannte Reallabore spielen.

Weißenfels lockt Studenten in die Stadt

Weißenfels/MZ. - Weißenfels eine Studentenstadt? Was gegenwärtig schwer vorstellbar ist, soll in den nächsten Jahren zumindest teilweise Wirklichkeit werden. Über das Projekt mit dem einigermaßen sperrigen Namen „T!Raum – TransferRäume für die Zukunft von Regionen“ will die Stadt Studentinnen und Studenten der Universität Leipzig und der Hochschule Weihenstephan München nach Weißenfels holen.