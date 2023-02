Weißenfels/MZ - Die Stadt Weißenfels wird rund 3,7 Millionen Euro aus einem Vergleich in einem Rechtsstreit in den Neubau der Bibliothek und den Ausbau des ehemaligen Lichtspieltheaters „Gloria“ zum Indoorspielplatz mit Gastronomie investieren. Das hat der Finanzausschuss auf seiner Sitzung in dieser Woche mehrheitlich beschlossen. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat in der nächsten Woche.