Weißenfels lässt die Maske fallen

Weissenfels/Leissling/MZ - Seit Sonntag ist die Maskenpflicht in den Supermärkten und Geschäften Sachsen-Anhalts entfallen. Zwar können die Inhaber fortan selbst entscheiden, ob sie in ihren Läden an der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung festhalten möchten. Das dürfte aber nur in wenigen Geschäften der Fall sein.