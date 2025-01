Für die musikalische Gastaltung des Neujahrsempfangs hat die Band Far Niente gesorgt.

Weißenfels/MZ. - Sich in den heutigen Zeiten auf Werte der Vergangenheit zu besinnen, das kann eine gute Idee sein. Und so hat denn auch die Stadt Weißenfels am Dienstagabend ihren Neujahrsempfang unter das Motto „Fruchtbringend Gesellschaft sein!“ gestellt.