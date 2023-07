Das Museum der Stadt Weißenfels bietet den Gästen in den Sommerferien einen besonderen Ferienspaß. Schüler der Schlossgartenschule waren schon vor den Ferien zu Gast, um mit Ilonka Struve eine Reise in die faszinierende Welt der indigenen Völker Yanomami am Amazonas einzutauchen.

Weißenfels/MZ - Mit einem umfangreichen Angebot will die Stadt Weißenfels Kinder und Jugendliche in den gerade begonnenen Sommerferien unterhalten. Eine bekannte Adresse für Ferienspaß ist dabei das Museum auf dem Schloss. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, nimmt Museumspädagogin Ilonka Struve Kinder und Jugendliche am 12., 19. und 26. Juli sowie am 2., 9. und 16. August, jeweils um 12 Uhr, in die Welt der Yanomami mit. Diese indigene Volksgruppe lebt im Amazonas-Gebiet fernab der Zivilisation. Ilonka Struve berichtet aus dem alltäglichen Leben und von den Bräuchen. Dazu zeigt sie Fotos von dem mehr als 2.000 Jahre alten Volksstamm aus dem venezolanisch-brasilianischen Grenzgebiet. Die Bilder hat die Weißenfelser Fotografin Cathleen Naundorf, die lange Zeit mit den Ureinwohnern zusammenlebte, aufgenommen. Darüber hinaus können die Teilnehmer das Schloss selbst in ein kleines indigenes Dorf verwandeln, in dem sie mit Naturmaterialien basteln und werkeln (Anmeldung unter Telefon 0162/986 74 30.)