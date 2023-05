Auf welche Stationen Besucher am Tag der Städtebauförderung gespannt sein dürfen.

Weißenfels lädt am Sonnabend zu kostenlosen Stadtführungen ein

Weißenfels/MZ - Wer es bisher noch nicht geschafft hat, einen Blick in das imposante Innere des ehemaligen Weißenfelser Filmpalasts „Gloria“ zu werfen, der hat am Sonnabend, 13. Mai Gelegenheit dazu. Die Stadt nimmt den bundesweiten Tag der Städtebauförderung zum Anlass, um unter dem Motto „Aufbruch in Weißenfels“ zu öffentlichen Führungen einzuladen.