Weißenfels hat neuen Chef im Fachbereich Stadtentwicklung

Warum Clemens Bumann von Rotenburg in Niedersachsen an die Saale wechselt.

Weißenfels/MZ - Längst hängt das Plakat mit der Arche Nebra wieder in seinem Arbeitszimmer. So wie es schon in Rotenburg (Wümme) im Büro gehangen hat. „Ich fühle mich schon lange hingezogen zur Saale-Unstrut-Region“, verrät Clemens Bumann. Und so war es wohl eine glückliche Fügung im Leben des 45-Jährigen, dass die Stadt Weißenfels einen Nachfolger für den langjährigen Leiter des Fachbereichs Technische Dienste und Stadtentwicklung Andreas Bischoff gesucht hat. In dessen früherem Büro sitzt nun seit einem Monat Clemens Bumann.