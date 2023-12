Auf vielen Einbahnstraßen in Weißenfels dürfen Fahrradfahrer mittlerweile in beide Richtungen fahren.

Weissenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels hat das Dresdner Planungsbüro ISUP GmbH mit der Erarbeitung eines Konzeptes für den Radverkehr in der Stadt beauftragt. Darüber hat Clemens Bumann, Leiter des Fachbereichs Technische Dienste und Stadtentwicklung, auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung informiert. Mit der Erstellung eines solchen Konzeptes sollen „konkrete Handlungsschritte für eine Erhöhung des Radverkehrsanteils in der Stadt und für die Steigerung der Qualität und der Sicherheit der Radverkehrsverbindungen im Stadtgebiet identifiziert werden“, heißt es in einer Begründung der Stadt für die Vergabe an ein externes Büro. Die Stadt hatte im August fünf Büros zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Drei Angebote seien am Ende eingegangen, heißt es von der Stadt.