Weißenfels: Frau schmeißt Bierkasten aus Fenster und demoliert Auto

Ein aus einem Mehrfamilienhaus geworfener Bierkasten hat am Mittwoch in Weißenfels für Aufsehen gesorgt. Die Polizei stellte die Verursacherin.

Weißenfels - Eine sturzbetrunkene Frau hat in Weißenfels (Burgenlandkreis) einen Bierkasten aus dem Fenster geworfen und dabei ein geparktes Auto demoliert. Bei der Frau wurde ein Alkoholwert von 2,33 Promille festgestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

An dem Auto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Warum die Frau am Dienstagabend aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses den Bierkasten vom Fenster aus in die Tiefe warf, blieb zunächst unklar.