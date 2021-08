Weißenfels feiert eine Woche lang die Orgel

Weissenfels/MZ - In wenigen Tagen wird Thomas Piontek eine ganz besondere Woche erleben: Eine Festwoche zur Wiedereinweihung der Ladegastorgel in der Weißenfelser Marienkirche. Nachdem Spezialisten mehr als zweieinhalb Jahre lang ihr Werk getan haben, klingt das Instrument nun wieder so, wie es nach seiner Fertigstellung im Jahr 1864 geklungen hat. „Das Instrument wurde mehrfach nach dem jeweiligen Zeitgeschmack verändert. Seit 1895 hat es nicht mehr so geklungen wie am Anfang“, weiß Piontek, der Kantor der evangelischen Kirchengemeinde in Weißenfels.

Die vollbrachte Sanierung ist nun der Anlass für ein Orgelfestival, das vom 5. bis 12. September in der Weißenfelser Marienkirche am Markt stattfindet. „Nachdem bekannt wurde, dass die Ladegastorgel in Weißenfels wieder im Originalzustand ist, habe ich Anfragen von Organisten aus der ganzen Welt erhalten“, berichtet Piontek. Einige werden nun in der Saalestadt auftreten.

„Eine Woche lang Orgelmusik in der Marienkirche - Ich bin total gespannt“

Die Schirmherrschaft hat Michael Schönheit, Gewandhaus- und Merseburger Domorganist, übernommen, der zusammen mit dem Weißenfelser Kammerchor unter Leitung von Thomas Piontek zur Eröffnung des Festivals am Sonntag, 5. September, erwartet wird. „Eine Woche lang Orgelmusik in der Marienkirche - Ich bin total gespannt“, so Thomas Piontek. Als Zugabe zum eigentlichen Programm wird er an jedem der Konzerttage jeweils um 12 Uhr ein kostenloses Mittagskonzert an der Orgel geben.

Das Instrument in der Marienkirche gilt als die älteste erhaltene dreimanualige Orgel des Meisters Friedrich Ladegast (1818-1905), der sich 1847 in Weißenfels niedergelassen hatte. Das letzte Mal war die unter anderem aufgrund eines defekten Kirchendachs beschädigte Orgel im Jahr 1980 restauriert worden. Nun sind mehr als 500.000 Euro geflossen, um das wertvolle Instrument wieder in seinen Originalzustand zu versetzen.

Orgelnacht in der Marienkirche

Sonntag, 5. September, 14 Uhr: Festgottesdienst mit Eröffnungskonzert ( 13.30 Uhr Turmblasmusik auf dem Markt, Posaunenchor der evangelischen Kirche).

Mittwoch, 8. September, 19.30 Uhr: Henri Omieres aus Carcassonne (Frankreich) spielt französische symphonische Orgelmusik.

Donnerstag, 9. September, 19.30 Uhr: Es spielt Lukas Hasler aus Graz (Österreich), unter anderem Werke von Schumann und van Beethoven.

Freitag, 10. September,19.30 Uhr: Es spielt Ruben Johannes Sturm, Domkantor aus Rottenburg am Neckar, unter anderem Werke von Grieg und Wagner.

Samstag, 11. September, 19 Uhr: Große Orgelnacht mit dem Vokalensemble SLIXS

Sonntag, 12. September, 15 Uhr: Michael Schönheit spielt Werke von Bach und Liszt.

Tickets gibt es in der Touristinformation Weißenfels, Tel. 03443/30 30 70 oder unter www.reservix.de.