Weißenfels erhält für Zerstörung eines ehemaliges Bahngebäude Fördergeld

Weissenfels - Nicht nur Gebäude zu bauen ist teuer, sondern auch diese abzureißen. Umso größer ist die Freude in Weißenfels, dass die Stadt von der Nahverkehrsservicegesellschaft Nasa nun 212.000 Euro Fördergeld erhält, um ein ehemaliges Bahngebäude samt nebenstehenden Silo abzureißen. Die Abrissarbeiten in der Straße zum Güterbahnhof könnten - je nach Ausschreibungsverlauf - noch in diesem Jahr beginnen, informierte die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag.

Der Hausabriss erfolgt in Vorbereitung auf die Errichtung einer neuen Bahn-Bus-Schnittstelle in der Straße zum Güterbahnhof. Das vor dem Abriss stehende Teilgebäude der ehemaligen Hochbaumeisterei war infolge des Leerstands in den vergangenen Jahren zunehmend verkommen. Neben dem Hausabriss sollen in diesem Jahr auf dem Areal auch noch Elektroanlagen der Bahn verlegt werden. (mz/kem)