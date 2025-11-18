Der Stadtrat hat die Gründung des Beirats auf den Weg gebracht. Wann die Arbeit startet und warum man auch in Berlin aufmerksam wurde.

Erst ein loser Zusammenschluss, bald ein offizieller Beirat der Stadt: Weißenfelser Jugendliche engagieren sich kommunalpolitisch.

Weißenfels/MZ. - Der Weißenfelser Stadtrat hat am vergangenen Donnerstag die Gründung eines Jugendbeirats beschlossen. Damit ist der Weg frei, Jugendliche künftig in kommunalpolitische Entscheidungen einzubinden. Der Beirat soll aus 13 ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen, die der Stadtrat im Dezember für zwei Jahre berufen will. Mitte Januar ist die konstituierende Sitzung geplant, bei der unter anderem der Vorsitz gewählt und die Ausschussmitarbeit festgelegt wird. Der Jugendbeirat soll Kommunalpolitik mitgestalten, indem die Mitglieder im Stadtrat und in den Ausschüssen Stellungnahmen und Empfehlungen zu verschiedenen Themen abgeben, eigene Anregungen einbringen und Fragen der Stadträte beantworten.