Mittlerweile hat jede Bildungsstätte mindestens eine digitale Tafel. Wie es in nächster Zeit weitergehen soll.

Digitale Technik zieht immer mehr auch in den Weißenfelser Grundschulen ein.

Weißenfels/MZ - Die Stadt Weißenfels will in diesem Jahr rund 565.000 Euro in die weitere Digitalisierung ihrer Grundschulen investieren. Darüber hat Maik Trauer, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der Stadt, im Sozialausschuss informiert. „Alle Grundschulen werden Ende 2023 im digitalen Zeitalter angekommen sein“, versicherte Trauer.