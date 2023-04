Weißenfels/MZ - Sie sind der Blickfang am Rande des Basketballfelds an der Weißenfelser Stadthalle. Stolz sitzen Jessy Ackermann (13) und Jason Pascal Schneider (14) auf der Stute Klara. Betreuer Roy Hampe führt das Pferd. Die drei vom Reit- und Fahrverein (RFV) Zeitz-Bergisdorf sind an diesem Nachmittag nach Weißenfels gekommen, um gemeinsam mit vielen anderen Akteuren schon mal ordentlich für ein besonderes Ereignis im Spätsommer zu klingeln: Vom 19. bis 22. September finden in Weißenfels und Umgebung die Landesspiele von Special Olympics Sachsen-Anhalt für geistig Behinderte und ihre Partner statt.

