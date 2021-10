Weißenfels bekommt bis spätestens bis Ende 2022 zwei neue Warnsirenen

Im Weißenfelser Stadtgebiet werden spätestens bis Ende 2022 zwei neue Warnsirenen an einem Mast in der Leuna-Siedlung installiert.

Weissenfels/MZ - Im Weißenfelser Stadtgebiet werden spätestens bis Ende 2022 zwei neue Warnsirenen installiert.Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird eine Sirene an einem Mast in der Leuna-Siedlung platziert. Sie soll die Sirene auf dem Dach der alten Großwäscherei in der Leipziger Straße ersetzen. Wie Stadtsprecherin Katharina Vokoun auf MZ-Nachfrage sagt, ist die Sirene dort gestohlen worden.

Fördermittel in Höhe von 34.700 Euro vom Amt für Brand und Katastrophenschutz des Burgenlandkreises erhalten

Zudem wird eine in die Jahre gekommene Sirene in der Ortschaft Borau durch eine neue ausgetauscht. Auch hier gibt es einen Standortwechsel. Bisher befand sich die Sirene auf einem Wohnhaus, das nun aber den Eigentümer gewechselt hat. Dieser möchte die Sirene nicht mehr auf seinem Dach haben, weshalb die neue nun auch an einem Mast installiert werden soll.

Für beide Vorhaben hat die Stadt Fördermittel in Höhe von 34.700 Euro vom Amt für Brand und Katastrophenschutz des Burgenlandkreises erhalten. Der Landkreis wiederum hat das Geld im Rahmen des Bund-Länder-Programms zur Verbesserung der Warninfrastruktur bekommen. „Durch den Ausbau der Sirenenstandorte im Burgenlandkreis soll im Notfall eine bessere Warnung der Bevölkerung gewährleistet werden“, erklärt Katharina Vokoun.

Insgesamt hat der Landkreis in diesem Jahr für seine Kommunen und Gemeinden 69.400 Euro Fördermittel für das Vorhaben bekommen, etwa die Hälfte davon fließt nach Weißenfels. Der Grund: Nur zwei Städte im Kreis haben laut Katharina Vokoun die Fördermittel beantragt, eine davon ist die Saalestadt gewesen.

Das Förderprogramm habe es dabei dieses Jahr zum ersten Mal gegeben, die Stadt Weißenfels plant indes, sich auch in den nächsten Jahren um finanzielle Unterstützung in Sachen Warnsirenen zu bemühen. „Wir haben im Stadtgebiet aktuell 32 Sirenen, damit sind wir gut aufgestellt“, sagt Katharina Vokoun. Dennoch gebe es noch Lücken, wie in Lobitzsch, wo es das Ziel sei, perspektivisch auch eine Sirene zu installieren.

Dazu kommt: Die Sirenen im Weißenfelser Stadtgebiet werden aller über Strom betrieben - und müssen künftig auf Akkubetrieb umgerüstet werden, wie Katharina Vokoun sagt. Auch das werde Geld kosten, eine Umrüstung sei aber immer noch preiswerter als komplett neue Sirenen zu kaufen, so die Stadtsprecherin.