Weißenfels beklagt Personalmangel: „Die Kita-Mitarbeiterinnen sind mittlerweile an ihrer Leistungsgrenze“

In Weißenfels herrscht Personalmangel. Auch Kitas sind davon betroffen.

Weissenfels/MZ - Die Stadt Weißenfels hat gleich in mehreren Bereichen Probleme, offene Stellen neu zu besetzen. Darauf hat der zuständige Fachbereichsleiter Sven Hantscher bei der Vorstellung des Stellenplanes für den kommenden Haushalt auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Weißenfelser Stadtrates aufmerksam gemacht.

Zehn Kita-Stellen unbesetzt - Kein Spielraum beim Gehalt

Besonders angespannt ist die Situation laut Hantscher nach wie vor im Bereich der Kindertagesstätten. Dort arbeiten allein knapp 200 der insgesamt rund 570 Beschäftigten der Weißenfelser Stadtverwaltung. Derzeit seien etwa zehn Stellen im Bereich der Kitas unbesetzt, so der Personalchef.

„Die Kita-Mitarbeiterinnen sind mittlerweile an ihrer Leistungsgrenze“, so Hantscher. Die schwierige Lage sei vor allem durch zwei Faktoren bedingt. Zum einen erreichten zahlreiche Beschäftigte das Rentenalter, zum anderen würden jüngere Erzieherinnen nicht selten Nachwuchs bekommen und somit ausfallen. „Wir versuchen permanent, neue Leute zu finden“, versicherte Hantscher.

Personalmangel: Stadt bildet selbst junge Leute aus

Um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auch für die Zukunft sicherzustellen, bildet die Stadt junge Leute aus. Derzeit gibt es bei der Kommune 16 Auszubildende, darunter neun im Kita-Bereich. Sven Hantscher räumte im Hauptausschuss allerdings auch ein, dass es immer schwieriger werde, geeignete Auszubildende zu finden. „Es gibt zunehmend mehr Bewerber, die die Anforderungen nicht erfüllen“, sagte er.

Einen zweiten Personal-Engpass hat die Stadt im Baubereich. „Uns fehlen derzeit drei Bauingenieure“, so der Personalchef. Die öffentliche Verwaltung habe bei der Gehaltszahlung keinen Spielraum und so sei es schwer, im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern mitzuhalten.

Arbeitszeit im öffentlichen Dienst wird auf 39 Wochenstunden gesenkt

Ein weiteres Merkmal der aktuellen Personalsituation bei der Stadt: die hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern. Was wiederum einen hohen Aufwand für die Ausschreibung offener Stellen zur Folge hat. Bis Mitte September, so Hantscher, habe die Stadt in diesem Jahr bereits 43 Stellenausschreibungen bearbeiten müssen. Deshalb brauche die Verwaltung mittlerweile eine eigene Stelle, um den Aufwand für Ausschreibungen stemmen zu können.

Die wöchentliche Arbeitszeit der Angestellten im öffentlichen Dienst beträgt seit diesem Jahr exakt 39,5 Stunden. Im kommenden Jahr wird die Regelarbeitszeit laut aktuellem Tarifvertrag noch einmal um weitere 30 Minuten auf 39 Wochenstunden gesenkt. Bei der Weißenfelser Stadtverwaltung gibt es mit mehr als der Hälfte einen hohen Anteil an Teilzeitstellen.