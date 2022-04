Weißenfels als „Babelsberg“

Weißenfels - Kameras schwenken, Requisiten werden umgeräumt - große Betriebsamkeit herrschte in diesen Tagen in der Weißenfelser Waltherstraße. Dort haben jetzt die Dreharbeiten zu einem Kinofilm begonnen. „Natasha’s Dance“ (auf Deutsch: Nataschas Tanz), heißt er und er stammt aus der Feder des niederländischen Regisseurs und Drehbuchschreibers Joe Stelling. „Es handelt sich um einen Arthouse-Film, der in den Niederlanden und Sibirien spielt“, verrät Production Designer Stephan von Treshkow aus Weimar. Darunter versteht man Filme, welche nicht in großen Studios gedreht werden und die oft einen künstlerischen Anspruch haben. Laut von Treshkow spielt „Natasha’s Dance“ zum Teil in den 70er Jahren, macht aber auch Zeitsprünge in die Gegenwart und wird komplett in Schwarz-Weiß gedreht.