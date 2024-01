Die Stadt will mit dem Ausbau der Straße in der Neustadt in diesem Jahr beginnen. Zwei weitere langwierige Tiefbauprojekte sollen endlich abgeschlossen werden.

Holperpiste Weinbergstraße: In diesem Jahr soll der Ausbau der Straße in der Neustadt beginnen.

Weißenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels wird in diesem Jahr mehrere Tiefbauprojekte in Angriff nehmen beziehungsweise abschließen. Ein Schwerpunkt: der Ausbau der Weinbergstraße in der Neustadt. „Die Weinbergstraße ist eine unserer wichtigsten Tiefbaumaßnahmen in diesem Jahr. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Bauleistungen“, erklärt Clemens Bumann, Fachbereichsleiter Technische Dienste und Stadtentwicklung.