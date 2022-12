Weihnachtsshows sind zurück: Sunflowers wollen die Bühne in Hohenmölsen rocken

Alle bereit? Die jüngste Tanzgruppe der Sunflowers freut sich schon auf die Weihnachtsshows an diesem Wochenende.

Hohenmölsen/MZ - Die Hasenohren und Mini-Bratpfannen als Requisiten liegen bereit – der Vorhang kann am Freitagabend also aufgehen. Auch die Jüngsten sind dabei, wenn der Tanzverein Sunflowers am Freitag und Sonnabend wieder seine Weihnachtsshows im Bürgerhaus Hohenmölsen aufführt.