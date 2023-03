Langendorf/ MRS - Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Weißenfelser Ortsteil Langendorf ist die Feuerwehr am Sonntag kurz vor 14 Uhr ausgerückt. „In dem Gebäude, das sich in der Bergstraße befindet, hatte sich im Kellergeschoss ein Feuer ausgebreitet“, so Sebastian Busch, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Weißenfels. „Grund dafür war ein Kombigerät aus Wäschetrockner und Waschmaschine, das sich entzündet hatte.“

